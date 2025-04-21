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Парковку запретят в Воронеже из-за эстафеты памяти «Вечный огонь»

Корректировки запланированы на 22, 23 и 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Уже завтра, 22 апреля, Воронеж присоединится к эстафете памяти «Вечный огонь». Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Итак, 22 апреля с 7:00 до 14:00 будет закрыт въезд к дому № 59к2 по улице 20-летия Октября. В среду, 23 апреля, нельзя будет останавливаться и парковаться у мемориального комплекса «Памятник Славы» с 8:00 до 12:30. А в пятницу, 25 апреля, с 7:00 до 13:00 будет запрещена парковка и остановка у площади Победы от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30 по проспекту Революции.