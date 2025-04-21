В Иркутской области работодатели открыли более 16 тысяч вакансий за месяц

Растет спрос на людей, разбирающихся в таких сферах как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+14%, если сравнивать с показателями февраля), «Искусство, развлечения, массмедиа». А также «Туризм, гостиницы, рестораны» (по +3%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Сельское хозяйство» (+2%). А вот высший и средний менеджмент не так востребован, показатели сократились на 14%. В сфере страхования количество вакансий упало на 12%.