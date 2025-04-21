В Иркутской области работодатели открыли более 16 тысяч вакансий за месяц

Аналитики hh.ru выяснили, в каких сферах находится больше всего рабочих мест в Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, по итогам марта работодатели открыли более 16 тысяч вакансий, самая большая потребность в рабочих специальностях (30% от всего объема предложений).
— На втором месте по объему спроса — сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания. Здесь сосредоточено более 3,5 тыс., или 22% вакансий. На третьем месте по востребованности этой весной — работники сферы строительства и недвижимости (3,5 тыс., или 21% вакансий), — сообщают аналитики.
Растет спрос на людей, разбирающихся в таких сферах как «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+14%, если сравнивать с показателями февраля), «Искусство, развлечения, массмедиа». А также «Туризм, гостиницы, рестораны» (по +3%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Сельское хозяйство» (+2%). А вот высший и средний менеджмент не так востребован, показатели сократились на 14%. В сфере страхования количество вакансий упало на 12%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 17,8 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю.