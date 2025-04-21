Больше 200 поддельных брендовых сумок конфисковали у предпринимателя из Ростова

260 контрафактных сумок конфисковали у предпринимателя из Ростова-на-Дону, также нарушителя привлекли к административной ответственности. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Оказалось, что бизнесмен задекларировал «700 кг товаров народного потребления из страны Ближнего Востока». Однако при проверке часть кожгалантереи сразу же вызвала подозрения, так как изделия имели шахматный рисунок и были похожи на продукцию общеизвестного товарного знака в мире моды.
— Всего изъяли 260 сумок весом 338 кг, также было возбуждено административное дело (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ). Позже по решению Арбитражного суда Ростовской области предпринимателя привлекли к ответственности, а изъятое конфисковали, — сообщают в Южном таможенном управлении.
Напомним, за подобные нарушения юридическим лицам грозят административные штрафы от 50 до 200 тысяч рублей.