Больше 200 поддельных брендовых сумок конфисковали у предпринимателя из Ростова

Оказалось, что бизнесмен задекларировал «700 кг товаров народного потребления из страны Ближнего Востока». Однако при проверке часть кожгалантереи сразу же вызвала подозрения, так как изделия имели шахматный рисунок и были похожи на продукцию общеизвестного товарного знака в мире моды.