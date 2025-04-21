Снег и морозы до −8 градусов вернутся в Казахстан

«Лишь в Актюбинской, Кызылординской областях под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы», — рассказали синоптики.