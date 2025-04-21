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Снег и морозы до −8 градусов вернутся в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 22, 23 и 24 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 58% 763 мм рт. ст. +17°

Снова неустойчивая погода в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивая погода, прогнозируются дождь, гроза, ночью на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны осадки (дождь, с переход в мокрый снег).

«Лишь в Актюбинской, Кызылординской областях под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы», — рассказали синоптики.

Что с температурой

Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы ожидаются заморозки:

  • 22 и 24 апреля — в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях до −3 градусов;
  • 22 апреля — в Карагандинской области до −1 градуса;
  • 22—23 апреля — в Восточно-Казахстанской и области Абай — от −1 до −8 градусов;
  • 24 апреля — в Акмолинской и Костанайской областях — до −1…-3 градусов.