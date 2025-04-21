В Самаре хотят открыть Ботанический сад для посещения с 10 утра до 8 вечера

В областной столице открыл свои двери Ботанический сад, расположенный рядом с Самарским университетом.
Ранее он был недоступен из-за зимы. Теперь же при приятной погоде его, при соблюдении определенных правил, может посетить любой желающий. Об этом сообщает ГТРК Самара.
Сейчас в саду до сих пор приводят в порядок территорию, но жителям города объект доступен для посещения в будние дни с 10:00 до 20:00, в праздники и выходные с 10:00 до 17:00. В среду же в саду проводится санитарный день.
Сад носит статус особо охраняемой природной территории, поэтому гости должны запомнить некоторые правила.
Во-первых, на территории сада нельзя собирать цветы, плоды и семена растений. Во-вторых, на объекте запрещено проведение спортивных мероприятий и тренировок. В-третьих, нельзя посещать территорию с животными.
Также, посетителям запрещается кататься на велосипедах, скейтах и т.д, устраивать пикники и кормить обитающую в саду живность.
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