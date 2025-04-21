А. Дворянская из Самарской области взяла Кубок по спортивному ориентированию

Турнир (6+) состоялся в поселке Горячий Ключ Краснодарского края, уточнила пресс-служба Минспорта нашей губернии.
В программу Кубка России по спортивному ориентированию вошли три дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг, а также кросс-многодневный. Анна Дворянская из Самарской области взяла золото в первой и второй.
В последней завоевала серебро, добавили в министерстве.
Ранее спортсменка из 63-го региона Любовь Добровольская заняла первое место на чемпионате России по горному бегу (6+). Соревнование организовали в Железноводске Ставропольского края.
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