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А. Дворянская из Самарской области взяла Кубок по спортивному ориентированию

Турнир состоялся в поселке Горячий Ключ Краснодарского края. Состязания прошли в трех дисциплинах.

Турнир (6+) состоялся в поселке Горячий Ключ Краснодарского края, уточнила пресс-служба Минспорта нашей губернии.

В программу Кубка России по спортивному ориентированию вошли три дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг, а также кросс-многодневный. Анна Дворянская из Самарской области взяла золото в первой и второй.

В последней завоевала серебро, добавили в министерстве.

Ранее спортсменка из 63-го региона Любовь Добровольская заняла первое место на чемпионате России по горному бегу (6+). Соревнование организовали в Железноводске Ставропольского края.

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