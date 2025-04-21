В Самаре простились с актрисой Любовью Долгих

Любовь Долгих (Ковыршина) родилась 24 мая 1950 года, в 1971-м окончила Иркутское театральное училище и была принята в труппу Алтайского театра драмы. Через два года перешла в Алтайский краевой ТЮЗ. С 1978-го — актриса театра «СамАрт».