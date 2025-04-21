В Самаре простились с актрисой Любовью Долгих

Отмечено, что одной из последних сценических ролей стала для Долгих работа в спектакле «Воскресение». «Линия тетки Масловой, сыгранная Любовью Ивановной, и ее монолог придавал философичность, объем истории, обнажая боль и безысходность», — отмечено в некрологе.
Долгих, советская российская актриса театра, кино и ТВ, ушла из жизни 19 апреля.
Любовь Долгих (Ковыршина) родилась 24 мая 1950 года, в 1971-м окончила Иркутское театральное училище и была принята в труппу Алтайского театра драмы. Через два года перешла в Алтайский краевой ТЮЗ. С 1978-го — актриса театра «СамАрт».
Помимо прочего, актриса снялась в сериале «Жизнь и судьба» — с Пускепалисом и Маковецким, и в фильме-катастрофе «Метро».