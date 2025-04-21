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В Самаре простились с актрисой Любовью Долгих

Сегодня, 21 апреля, в Самарском доме актера прошло прощание с актрисой Любовью Долгих. Об этом сообщили в пресс-службе театра «СамАрт».

Отмечено, что одной из последних сценических ролей стала для Долгих работа в спектакле «Воскресение». «Линия тетки Масловой, сыгранная Любовью Ивановной, и ее монолог придавал философичность, объем истории, обнажая боль и безысходность», — отмечено в некрологе.

Долгих, советская российская актриса театра, кино и ТВ, ушла из жизни 19 апреля.

Любовь Долгих (Ковыршина) родилась 24 мая 1950 года, в 1971-м окончила Иркутское театральное училище и была принята в труппу Алтайского театра драмы. Через два года перешла в Алтайский краевой ТЮЗ. С 1978-го — актриса театра «СамАрт».

Помимо прочего, актриса снялась в сериале «Жизнь и судьба» — с Пускепалисом и Маковецким, и в фильме-катастрофе «Метро».