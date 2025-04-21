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Самарский боец завоевал серебро на первенстве России по ММА в Тюмени

Поединки состоялись в минувшие выходные. Участвовали парни и девушки от 16 до 17 лет.

Поединки (12+) состоялись в минувшие выходные. Участвовали парни и девушки от 16 до 17 лет, рассказали в Минспорте 63-го региона.

Нашу губернию на турнире в Тюмени представляли трое бойцов: Джасурбек Махкамов, Юсуф Негматов и Ульяна Щетинина, объяснили в министерстве.

«Махкамов уверенно прошел все этапы состязания и дошел до финала, где уступил действующему победителю первенства России и стал серебряным призером. Наставник спортсмена — Антон Захарчев», — добавили в ведомстве.

Недавно рассказывали, что в Самаре впервые пройдет чемпионат страны по смешанным единоборствам.

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