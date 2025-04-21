Путин поручил ускорить создание исследовательского жидкосолевого реактора

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РАН и госкорпорацией «Росатом» подготовить к 1 июня предложения по созданию базы данных свойств высокотехнологичных материалов и их компонентов. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Форума будущих технологий, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: подготовить при участии федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”, госкорпорации “Росатом” и представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования оборота данных о высокотехнологичных материалах и их компонентах (включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование), предусмотрев создание единой межотраслевой цифровой базы данных свойств таких материалов и их компонентов», — говорится в документе. Срок исполнения — 1 июня 2025 года.
К этому же сроку правительство, Роматом и НИЦ «Курчатовский институт» должны представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».
Кроме того, правительство РФ совместно с РАН, Росатомом, НИЦ «Курчатовский институт» и иными заинтересованными организациями должно подготовить и к 1 сентября 2025 года представить предложения о создании межотраслевого центра аддитивных технологий. Как отмечается в документе, задача — ускорить внедрение промышленными предприятиями таких технологий, включая технологии, необходимые для производства деталей для авиационной, медицинской и других отраслей экономики.
К 15 августа правительство при участии госкорпорации «Росатом», АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», Газпромбанка и МФТИ должно представить предложения о дальнейших направлениях развития разработки и производства перспективных устройств для накопления и хранения энергии (в том числе натрий-ионных аккумуляторов). В предложении должны быть определены конкретные направления и сроки такого развития.