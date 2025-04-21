Путин поручил ускорить создание исследовательского жидкосолевого реактора

Кроме того, правительство РФ совместно с РАН, Росатомом, НИЦ «Курчатовский институт» и иными заинтересованными организациями должно подготовить и к 1 сентября 2025 года представить предложения о создании межотраслевого центра аддитивных технологий. Как отмечается в документе, задача — ускорить внедрение промышленными предприятиями таких технологий, включая технологии, необходимые для производства деталей для авиационной, медицинской и других отраслей экономики.