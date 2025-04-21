В Иркутской области дома, пострадавшие от урагана, отремонтируют до 1 августа

В Иркутской области вот уже две недели устраняют последствия урагана, который обрушился на регион 5 апреля 2025. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, всего из-за непогоды пострадало более 200 многоквартирных домов.
— В Тайшетском районе предстоит восстановить 166 таких дома, в 93 случаях управляющие компании справятся сами. На 53 домах работы уже провели, остальные завершат до 1 июня. Еще 73 дома необходимо капитально отремонтировать. До 1 июня приведут в порядок четыре дома, до 1 июля — 21 дом, до 1 августа — 48 домов, — сообщает глава региона.
В это время в Братском, Нижнеудинском и Чунском районах ситуация обстоит куда лучше — незначительно пострадало 60 многоквартирных домов. Их уже практически восстановили. Напомним, после урагана некоторые сибиряки получили денежные выплаты. Дознаватели МЧС до 15 мая выяснят, что стало причиной пожаров. Если виновников получится найти, то они компенсируют сумму ущерба погорельцам.
Отметим, что на пострадавших территориях все еще действует режим ЧС. Его не снимут вплоть до полного устранения последствий непогоды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 17,8 тысячи человек заболели ОРВИ с 14 по 20 апреля.