В Иркутской области дома, пострадавшие от урагана, отремонтируют до 1 августа

В это время в Братском, Нижнеудинском и Чунском районах ситуация обстоит куда лучше — незначительно пострадало 60 многоквартирных домов. Их уже практически восстановили. Напомним, после урагана некоторые сибиряки получили денежные выплаты. Дознаватели МЧС до 15 мая выяснят, что стало причиной пожаров. Если виновников получится найти, то они компенсируют сумму ущерба погорельцам.