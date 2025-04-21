Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска

«После сообщения о смерти Римского Понтифика Франциска, как предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документе о порядке захоронения понтифика — ред), сегодня вечером, в понедельник, 21 апреля, в 20:00 (21.00 мск), его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Церкви возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб», — говорится в сообщении.
Согласно традиции, камерленго должен трижды ударить по лбу серебряным молоточком и попросить откликнуться. Только после этого он произносит сакраментальную латинскую формулу Vere Papa mortuus est (Папа действительно мертв).
После обряда в Ватикане начинается период вакантного престола (sede vacante). Фактически местоблюстителем Апостольского престола становится кардинал-камерленго, он же временно исполняет обязанности суверена города-государства Ватикан.