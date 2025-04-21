Ватикан рассказал о деталях похорон папы Франциска

«После сообщения о смерти Римского Понтифика Франциска, как предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документе о порядке захоронения понтифика — ред), сегодня вечером, в понедельник, 21 апреля, в 20:00 (21.00 мск), его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Церкви возглавит церемонии удостоверения смерти и помещения тела в гроб», — говорится в сообщении.