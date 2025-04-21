Более 15 тысяч человек встретили Пасху в храмах Самары

В ночь с 19 на 20 апреля православные христиане Самары отметили Пасху. Торжественные богослужения прошли во всех храмах города, их посетили более 15 600 человек.
Главное богослужение состоялось в Софийском соборе, где митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел Пасхальную службу. После полуночи прошел Крестный ход, а верующие освятили куличи и яйца.
Следующая неделя — Светлая седмица — посвящена радости и духовному очищению. Она продлится до 27 апреля.
Ранее мы рассказали, что в религиозные праздники и в День Победы в Самаре организуют для самарцев транспорт к местам захоронения.
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