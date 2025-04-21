В Новосибирске рассказали, когда ликвидируют полиомиелит и корь

По словам академика РАН Сергея Нетёсова, масштабная вакцинация уже помогла взять под контроль или ликвидировать ряд опасных заболеваний. Так, например, чума до сих пор сохраняется в некоторых регионах — на Алтае, Кавказе, в Казахстане — но благодаря санитарным мерам и борьбе с переносчиками болезнь удалось локализовать. Вакцины от чумы нет, однако заражения стали редкостью.