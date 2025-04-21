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В Новосибирске рассказали, когда ликвидируют полиомиелит и корь

С 21 по 27 апреля в России проходит Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики. Основное внимание в этот период уделяется теме вакцинации — как одному из ключевых методов борьбы с инфекциями. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Источник: Сиб.фм

По словам академика РАН Сергея Нетёсова, масштабная вакцинация уже помогла взять под контроль или ликвидировать ряд опасных заболеваний. Так, например, чума до сих пор сохраняется в некоторых регионах — на Алтае, Кавказе, в Казахстане — но благодаря санитарным мерам и борьбе с переносчиками болезнь удалось локализовать. Вакцины от чумы нет, однако заражения стали редкостью.

Полностью победить удалось только одно заболевание — натуральную оспу. Последний случай был зафиксирован в 1977 году, а официальную ликвидацию ВОЗ подтвердила в 1980 году.

Близка к полному искоренению и другая инфекция — полиомиелит. Эпидемии удалось остановить с помощью вакцинации. Однако вирус способен выживать в окружающей среде, поэтому профилактика продолжается, особенно в странах с низким уровнем санитарии и военными конфликтами.

В числе следующих целей ВОЗ — корь, краснуха, паротит и гепатит B. Условия для ликвидации этих вирусов есть, но требуются скоординированные усилия всех стран.

Помимо уже известных заболеваний, исследуются и возможные вирусные причины хронических состояний — таких как артрит, диабет и болезнь Альцгеймера. Отмечается, что в некоторых случаях вакцинация может снижать риск их развития или ослаблять симптомы.

По мнению специалистов, всё это подтверждает важность иммунопрофилактики и необходимость сохранять высокие темпы вакцинации.