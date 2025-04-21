На участке Северного вала Выборгского замка размыло кладку

Работы по предотвращению аварийных ситуации и консервации данного объекта были запланированы в текущем году по аналогии с проведеннными в прошлом году работами на Южном валу.
Дальнейшую информацию о ходе работ обещают публиковать по мере поступления. В настоящее время реставраторы направили запрос в правительство Ленобласти для получения необходимой поддержки.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что башню святого Олафа открыли после реставрации. Внутри запустили стеклянный лифт, который делает обзорную площадку доступной для людей с ограниченными возможностями.