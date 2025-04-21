Обнаружено непотревоженное погребение раннего этапа Аланской культуры

Как рассказал ТАСС начальник экспедиции Азамат Ахмаров, никто в ходе раскопок не ожидал обнаружить такое богатое, а главное, непотревоженное погребение. «Это очень большая удача для всей науки, для чеченской и российской археологии. Изучение памятников данного типа берет свое начало еще с царского времени, когда председатель императорской археологической комиссии граф Алексей Бобринский исследовал группу курганов на территории Чеченской Республики. Все курганы, которые он исследовал, были разграблены», — сказал он.