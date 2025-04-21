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Лукашенко разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов

Арендное жилье разрешили выкупать еще одной категории белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область и посещения агрогородка Копысь 21 апреля разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов, передает БелТА.

Министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился к президенту Беларуси с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим сотрудникам арендное жилье в собственность по прошествии десяти лет аренды, а также при условии добросовестной работы.

— Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно… — отметил глава Минлесхоза Беларуси.

Глава государства, не дожидаясь подробностей, на озвученное ответил согласием, но обозначил одно условие:

— Хорошо, только за те деньги, за которые построили. Не вопрос, — уточнил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».

Кстати, белорусский врач назвала фактор риска смерти пенсионеров, которые постоянно сидят перед телевизором.

А еще Мингорисполком объявил о создании новых парков и скверов в центре и на окраинах.