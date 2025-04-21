Самарские «Крылья» начали переговоры с футболистами с истекающими контрактами

«О каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идет процесс переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом формируем свое видение команды на будущий сезон», — сказал Роберт Тер-Абрамян «Спорт-Экспрессу».