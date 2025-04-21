Самарские «Крылья» начали переговоры с футболистами с истекающими контрактами

Гендиректор «волжан» Роберт Тер-Абрамян уточнил: сейчас руководство «формирует свое видение команды на будущий сезон».
Ранее заместитель Тер-Абрамяна Руслан Пименов на встрече с журналистами и блогерами говорил, что в клубе идет плавная работа по продлению контрактов. Учитывают, как он сказал, мнение наставника «КС» Игоря Осинькина.
Генеральный директор самарцев уточнил: представители команды разговаривают с футболистами, которые могут покинуть ее после этого розыгрыша РПЛ из-за окончания сроков соглашений с «Крыльями».
«О каких-то результатах сможем сообщить чуть позже. Общаемся со всеми игроками, у которых истекают летом контракты. Идет процесс переговоров. Но ты не можешь договариваться о будущем, пока непонятны все условия. Шаг за шагом формируем свое видение команды на будущий сезон», — сказал Роберт Тер-Абрамян «Спорт-Экспрессу».
Ранее российский тренер Александр Григорян назвал матч ЦСКА — «Крылья Советов» (12+) лучшим в Премьер-лиге.
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