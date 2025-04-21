Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля

Усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 21 апреля, сообщает филиал «Нижновэнерго» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 283 бригады компании.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти.
Энергетики призывают жителей при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.