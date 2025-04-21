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Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля

Энергетики готовятся к работе в условиях непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 72% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: Время

Усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидается в Нижегородской области 21 апреля, сообщает филиал «Нижновэнерго» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 283 бригады компании.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти.

Энергетики призывают жителей при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.