Поздравления ветеранов, «теплоход Победы», гала-концерты и ожившие фильмы: стала известна программа празднования 80-летия Победы в Омске

Сегодня, 21 апреля, представители администрации города Омска рассказали об основных праздничных локациях и самых масштабных проектах, приуроченных к 80-летию Победы.
Как отметила заместитель мэра Инна Елецкая, звание «Города трудовой доблести» говорит об особой сопричастности омичей к этому великому празднику.
«Основной план по подготовке и проведению праздничных событий, утвержденный мэром города Сергеем Шелестом, включает в себя 83 мероприятия. Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем, кто принес нам мир, ветеранам великой Отечественной войны и труженикам тыла», — отметила Инна Елецкая.
Главные герои праздника.
По поручению президента РФ Владимира Путина Омский городской совет принял решение присвоить ветеранам ВОВ, проживающим в городе Омске по состоянию на 1 января 2025 года, звание «Почетный гражданин города Омска».
Также участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и осажденного Сталинграда будут награждены юбилейными медалями «“80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.”.
«В целом вручено 1 524 медали. С учетом преклонного возраста наших награждаемых, торжественные мероприятия проходили у них дома. Поздравить ветеранов приезжали мэр города Омска и его заместители, главы административных округов города Омска, руководители органов исполнительной власти Омской области, депутаты Законодательного собрания Омской области и Омского городского Совета», — рассказала Инна Елецкая.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Также до 8 мая всем ветеранам, проживающим в городе Омске, будут вручены памятные подарки, а с 3 по 7 мая в Омске состоится традиционная акция «Парад у дома ветерана. Фронтовые бригады». Концертная программа пройдет во дворе каждого ныне живущего участника войны. У Вечного огня в парке Победы в эти дни несут Вахту памяти кадеты военно-патриотического клуба «Граница».
Праздник — в каждый двор.
Как отмечают организаторы, в юбилей величайшего исторического события, отразившегося на судьбе всего человечества, будут вовлечены все. Праздничная программа подготовлена в каждом КТОСе, к 80-летию Победы будет приурочено множество спортивных мероприятий.
Традиционно пройдут церемонии возложения цветов и венков к памятным мемориалам, уроки мужества, спортивные эстафеты, квесты, фотовыставки, выставки рисунков и поделок, конкурсы на лучшее исполнение песен и стихотворений военных лет, концертные программы и так далее.
Одной из самых масштабных станет акция «Помнит мир спасенный». 6 мая торжественным шествием потомки воинов-победителей пройдут от памятника труженикам тыла до памятника Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. А 7 мая на территории Городского Дворца творчества состоится большой праздничный концерт «Память наша вечна!».
Песни Победы и главные локации праздника.
«В этом году мы продолжим полюбившуюся омичам акцию “Трамвай Победы”. Более того, при содействии Омского речного пароходства 8−9 мая по Омке будет курсировать еще и “Теплоход Победы”. Во время часовой прогулки омичи и гости нашего города смогут не только услышать песни военных лет в исполнении концертных бригад, но и все вместе их исполнить», — рассказал директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко.
Фото: Сергей Сапоцкий.
Песенники Победы с текстами произведений были отпечатаны в количестве 13 000 экземпляров специально к юбилейной дате. Их будут раздавать всем желающим на теплоходе и в «Трамваях победы». Как уточнил глава депкультуры, в этом году таких тематических вагонов будет сразу несколько. Они запущены по маршрутам № 4, 7 и 8.
По словам Олега Федоренко, непосредственно 9 мая основными праздничными локациями станут Омская крепость и парк Победы.
В парке Победы программа начнется в 12:00 и завершится в 19:00. Здесь пройдет семичасовой гала-концерт, а сам парк будет разделен на четыре тематических зоны, погружающих в атмосферу тех лет через реконструкцию съемочных павильонов, в которых будут «оживать» кадры известных советских фильмов о войне: «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «Офицеры».
Еще одна локация в парке под названием «Все для Победы» будет посвящена вкладу тружеников тыла. Здесь омичи смогут сыграть в настольную патриотическую игру «Память» от омских муниципальных библиотек. Также представители библиотек проведут бесплатные экскурсии по всему мемориальному комплексу.
Кроме того, здесь пройдут всероссийские патриотические акции, будут работать традиционные площадки от пограничного управления ФСБ России, 242 учебного центра ВДВ и других организаций, солдатская кухня.
В Омской крепости праздничная программа запланирована с 15:00 до 22:00. Главным событием этой площадки станет военно-исторический фестиваль «Великая война — жизнь крепости после крепости». Также на главной сцене пройдет гала-концерт.