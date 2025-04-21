Поздравления ветеранов, «теплоход Победы», гала-концерты и ожившие фильмы: стала известна программа празднования 80-летия Победы в Омске

«В этом году мы продолжим полюбившуюся омичам акцию “Трамвай Победы”. Более того, при содействии Омского речного пароходства 8−9 мая по Омке будет курсировать еще и “Теплоход Победы”. Во время часовой прогулки омичи и гости нашего города смогут не только услышать песни военных лет в исполнении концертных бригад, но и все вместе их исполнить», — рассказал директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко.