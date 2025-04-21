Эксперт Кокорин: извержение Ключевской сопки не повлияет на климат и авиацию

«Влияния на климат, вероятно, нет, поскольку оно существенно только если продукты извержения, прежде всего сульфатная аэрозоль, заносятся на высоту стратосферы порядка десяти километров. Конечно, вулкан очень высокий, порядка 5 тыс. м, то есть до стратосферы недалеко, но извержение стромболианского типа. Это небольшое длительное извержение, когда лава кипит, но нет вероятности какого-то резкого взрыва, выброса одном толчком на высоту 5 км от конуса вулкана», — сказал Кокорин.