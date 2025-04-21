Эксперт Кокорин: извержение Ключевской сопки не повлияет на климат и авиацию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Извержение Ключевской сопки, самого высокого действующего вулкана Евразии, начавшееся ночью, вероятно, не окажет влияния на климат и авиацию, сообщил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Влияния на климат, вероятно, нет, поскольку оно существенно только если продукты извержения, прежде всего сульфатная аэрозоль, заносятся на высоту стратосферы порядка десяти километров. Конечно, вулкан очень высокий, порядка 5 тыс. м, то есть до стратосферы недалеко, но извержение стромболианского типа. Это небольшое длительное извержение, когда лава кипит, но нет вероятности какого-то резкого взрыва, выброса одном толчком на высоту 5 км от конуса вулкана», — сказал Кокорин.
По его словам, влияние на авиацию зависит от авиационных маршрутов поблизости, а Ключевская сопка находится вдалеке от городов и вероятно от путей дальнемагистральных самолетов.
Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Рядом с вулканом Ключевская сопка извергается вулкан Безымянный.