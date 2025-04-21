Масштабные миграционные рейды провели в Аксайском районе Ростовской области

На территории ярмарки в Аксайском районе Ростовской области провели масштабные миграционные рейды. Всего в течение двух дней опросили около 170 человек, это были как иностранцы, так и люди, получившие российское гражданство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В первый день проверили 95 человек. Несколько иностранцев поймали на несоблюдении миграционных требований. В частности, шесть случаев были связаны с нарушением режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), один — с ведением незаконной трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ) и еще один — с отсутствием уведомления о подтверждении проживания (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).
Одного из работодателей уличили в нелегальном трудоустройстве иностранного гражданина (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Также один из мигрантов предоставил документ с признаками подделки, теперь в его отношении проводится уголовная процессуальная проверка (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Кроме этого, в первый день рейда четверым натурализованным гражданам вручили повестки для прибытия в военный комиссариат.
Во второй день рейда проверили 76 человек, было выявлено два факта нарушения режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).
Добавим, в проверочных мероприятиях участвовали правоохранители, представители военного комиссариата и ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону. Подобная работа проводится регулярно для повышения уровня общественной безопасности.