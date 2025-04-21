Масштабные миграционные рейды провели в Аксайском районе Ростовской области

В первый день проверили 95 человек. Несколько иностранцев поймали на несоблюдении миграционных требований. В частности, шесть случаев были связаны с нарушением режима пребывания в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), один — с ведением незаконной трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ) и еще один — с отсутствием уведомления о подтверждении проживания (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).