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Начальника ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу оставили в СИЗО

Главу ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу оставили под арестом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 апреля, 49-летнего начальника ФСИН Башкирии, генерала-майора внутренней службы Владислав Дзюбу оставили под арестом. Как сообщает со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики информационное агентство «Башинформ», Верховный суд региона оставил без изменения решение Советского районного суда Уфы об избрании меры пресечения.

Напомним, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.

Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН. Обвиняемого по ходатайству следователя заключили под стражу до 27 мая.

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