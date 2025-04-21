Начальника ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу оставили в СИЗО

Напомним, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.