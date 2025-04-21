Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-й годовщины Победы

Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-й годовщины Великой Победы. Всего ожидается 65 человек из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Армении, Белоруссии, Германии, Эстонии и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Защитники и жители блокадного Ленинграда — главные хранители памяти о Великой Отечественной войне. Все они — близкие и родные люди вне зависимости от страны проживания, — отметил губернатор Александр Беглов.
Градоначальник добавил, что Северная столица учла пожелания блокадников. Специально для них подготовили большую программу. Так, их ждут на юбилейном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда. Он откроется 6 мая. Через два дня, 8 мая, гости смогут вместе с петербургскими ветеранами возложить венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетить праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». В День Победы для них зарезервировали почетные места на трибунах на Дворцовой площади, откуда откроется замечательный вид на Парад.