Блокадники из 10 стран приедут в Петербург на празднование 80-й годовщины Победы

Градоначальник добавил, что Северная столица учла пожелания блокадников. Специально для них подготовили большую программу. Так, их ждут на юбилейном съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда. Он откроется 6 мая. Через два дня, 8 мая, гости смогут вместе с петербургскими ветеранами возложить венки и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а также посетить праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». В День Победы для них зарезервировали почетные места на трибунах на Дворцовой площади, откуда откроется замечательный вид на Парад.