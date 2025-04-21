Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

«Бог как раз сподобил, чтобы он умер во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому он так стремился, которое он так лоббировал. Он увидел плоды своей деятельности. Я так с ним говорил, когда он еще в больнице лежал, что он должен выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности. На самом деле он их увидел. Конечно же, я бы хотел призвать лидеров России и Украины, чтобы в честь Папы Франциска продолжить перемирие, по крайней мере, на время его похорон, тем самым отметив весь его гуманитарный вклад в развитие человечества», — сказал он.