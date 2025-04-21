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Сдвоенные «Ласточки» поедут к морю в Калининградской области с 1 июня

Всего будет ходить 8 длинных поездов в выходные и праздники.

Источник: Екатерина Ветохина/ТАСС

С 1 июня из Калининграда в Зеленоград будут ходить длинные поезда. По выходным и праздникам назначают 8 удлиненных «Ласточек» в десятивагонном исполнении. Они поедут с Северного вокзала Калининграда до станции «Зеленоградск-2». В составе будет не 5 вагонов как обычно, а 10. Об этом на оперативном совещании в правительстве 21 апреля сказал вице-премьер Александр Рольбинов.

— Это делается для того, чтобы обеспечить большую пропускную способность и вывезти больше пассажиров к приморским городам, — сказал чиновник. Он отметил, что РЖД удлинило перроны для высадки пассажиров.

Губернатор призвал обратить внимание и на пятницы, не только на выходные дни.

— Внимательно посмотрите. Если необходимо будет, если есть рост пассажиропотока, давайте рассмотрим варианты, — сказал глава региона коллегам.

Всего с 1 июня будет курсировать 174 рейса пригородных поезда — на 3% больше, чем в прошлом году.