Сдвоенные «Ласточки» поедут к морю в Калининградской области с 1 июня

С 1 июня из Калининграда в Зеленоград будут ходить длинные поезда. По выходным и праздникам назначают 8 удлиненных «Ласточек» в десятивагонном исполнении. Они поедут с Северного вокзала Калининграда до станции «Зеленоградск-2». В составе будет не 5 вагонов как обычно, а 10. Об этом на оперативном совещании в правительстве 21 апреля сказал вице-премьер Александр Рольбинов.