Сдвоенные «Ласточки» поедут к морю в Калининградской области с 1 июня

С 1 июня из Калининграда в Зеленоград будут ходить длинные поезда. По выходным и праздникам назначают 8 удлиненных «Ласточек» в десятивагонном исполнении. Они поедут с Северного вокзала Калининграда до станции «Зеленоградск-2». В составе будет не 5 вагонов как обычно, а 10. Об этом на оперативном совещании в правительстве 21 апреля сказал вице-премьер Александр Рольбинов.
— Это делается для того, чтобы обеспечить большую пропускную способность и вывезти больше пассажиров к приморским городам, — сказал чиновник. Он отметил, что РЖД удлинило перроны для высадки пассажиров.
Губернатор призвал обратить внимание и на пятницы, не только на выходные дни.
— Внимательно посмотрите. Если необходимо будет, если есть рост пассажиропотока, давайте рассмотрим варианты, — сказал глава региона коллегам.
Всего с 1 июня будет курсировать 174 рейса пригородных поезда — на 3% больше, чем в прошлом году.