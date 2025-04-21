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В Омске подешевели молоко, яйца и хлеб

При этом некоторые другие продукты несущественно выросли в цене.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксировано снижение цен на ряд основных продуктов питания. Как свидетельствуют данные сайта «Ай Мониторинг» на 14 апреля, наиболее заметное падение цен произошло на молочную продукцию и яйца.

Цена на пастеризованное молоко снизилась на 0,79 рубля до 113,34 рубля за литр, стерилизованное молоко подешевело на 0,22 рубля, стоимость составила 82,36 рубля за литр. Яйца подешевели на 6,54 рубля (6,2%), теперь десяток стоит 99,51 рубля. Также снизились цены на муку пшеничную (на 0,15 рубля до 47,71 рубля за килограмм) и хлеб (на 0,19 рубля до 79,60 рубля за килограмм).

При этом некоторые продукты показали рост. К примеру, немного выросла цена на чай и печенье.