В Омске подешевели молоко, яйца и хлеб

Цена на пастеризованное молоко снизилась на 0,79 рубля до 113,34 рубля за литр, стерилизованное молоко подешевело на 0,22 рубля, стоимость составила 82,36 рубля за литр. Яйца подешевели на 6,54 рубля (6,2%), теперь десяток стоит 99,51 рубля. Также снизились цены на муку пшеничную (на 0,15 рубля до 47,71 рубля за килограмм) и хлеб (на 0,19 рубля до 79,60 рубля за килограмм).