В Иркутской области пожароопасный сезон стартовал еще в пяти лесничествах

Пожароопасный сезон открыт еще в пяти лесничествах, расположенных в Иркутской области — Балаганском, Бирюсинском, Жигаловском, Качугском и Усть-Удинском. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, соответствующий приказ уже подписан.
Всего режим действует на 28 территориях (из 37 лесничеств). По данным на 21 апреля 2025 пожаров не зарегистрировано. А если брать период с начала сезона, то пламя охватило 1,2 тысячи гектаров. Все очаги, не считая одного, потушили за сутки. Известно, что деревья загорались из-за неосторожного обращения с огнем.
— Для контроля за ситуацией ежедневно ведем наземный мониторинг, а также наблюдаем с воздуха. Сегодня запланировано пять полетов беспилотников в Боханском, Братском, Иркутском, Ольхонском, Шелеховском и Ангарском районах. Техника была закуплена регионом по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
Сейчас Иркутская область помогает тушить пожары в соседнем Забайкалье. На сегодняшний день в работе задействовано 60 пожарных-десантников из региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье дома, пострадавшие от урагана, отремонтируют до 1 августа.