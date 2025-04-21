В Иркутской области пожароопасный сезон стартовал еще в пяти лесничествах

Всего режим действует на 28 территориях (из 37 лесничеств). По данным на 21 апреля 2025 пожаров не зарегистрировано. А если брать период с начала сезона, то пламя охватило 1,2 тысячи гектаров. Все очаги, не считая одного, потушили за сутки. Известно, что деревья загорались из-за неосторожного обращения с огнем.