В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Более тридцати иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда в хостел в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
«В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области», — рассказали агентству в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Следователи по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.