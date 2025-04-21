В Нижнем Новгороде более 30 мигрантов доставили в военкоматы

«В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области», — рассказали агентству в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.