Мессы по Папе Римскому пройдут 24 апреля в Москве и Петербурге

«В четверг, 24 апреля, апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло возглавит святую мессу в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 19:00 [мск]. Ему сослужит архиепископ Павел Пецци, — говорится в сообщении. — Также 24 апреля епископ Николай Дубинин возглавит торжественную заупокойную Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге в [19:00] мск».