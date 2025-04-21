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Мессы по Папе Римскому пройдут 24 апреля в Москве и Петербурге

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Торжественные заупокойные мессы по Папе Римскому Франциску будут отслужены в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Об этом сообщается в Telegram-канале Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В четверг, 24 апреля, апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло возглавит святую мессу в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве в 19:00 [мск]. Ему сослужит архиепископ Павел Пецци, — говорится в сообщении. — Также 24 апреля епископ Николай Дубинин возглавит торжественную заупокойную Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге в [19:00] мск».

В Калининграде 25 апреля мессу отслужит епископ Николай в храме святого Адальберта.

Как сообщается на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци просит всех священников служить святую мессу по Папе Римскому Франциску с соблюдением литургических указаний, которые будут разосланы в ближайшее время.