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С 26 апреля начинает работать туристический поезд «Бобренок»

На нем гости смогут доехать в Воронежский заповедник.

Источник: Комсомольская правда

С 26 апреля воронежцы и гости региона смогут добраться до Воронежского заповедника на туристическом поезде «Бобренок». Он начинает циркулировать по выходным и праздничным дням.

Поезд будет отправляться со станции Воронеж-1 в 9:12, а прибывать на остановочный пункт имени Пескова (Воронежский заповедник) в 10:31. Отправление из заповедника в 14:49, прибытие в Воронеж в 16:02.

По пути в заповедник поезд «Бобренок» совершает 20-минутную стоянку на станции Графская, где можно посетить музей «Зал ожидания XIX века». В поезде действуют специальные и общедоступные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.

Расписание и информацию об экскурсионных программах можно получить по телефону 8 (800) 775−00−00 (ежедневно, круглосуточно) или на сайте РЖД.