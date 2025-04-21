С 26 апреля начинает работать туристический поезд «Бобренок»

С 26 апреля воронежцы и гости региона смогут добраться до Воронежского заповедника на туристическом поезде «Бобренок». Он начинает циркулировать по выходным и праздничным дням.
Поезд будет отправляться со станции Воронеж-1 в 9:12, а прибывать на остановочный пункт имени Пескова (Воронежский заповедник) в 10:31. Отправление из заповедника в 14:49, прибытие в Воронеж в 16:02.
По пути в заповедник поезд «Бобренок» совершает 20-минутную стоянку на станции Графская, где можно посетить музей «Зал ожидания XIX века». В поезде действуют специальные и общедоступные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.