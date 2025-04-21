28-летний парень без вести пропал в Стерлитамаке

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже пять дней. 16 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У парня рост 175 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза. Была одет в темную куртку, черную футболку, черные спортивные штаны и кроссовки.