28-летний парень без вести пропал в Стерлитамаке

В башкирском городе Стерлитамаке пропал 28-летний Алексей Сорокин. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже пять дней. 16 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У парня рост 175 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза. Была одет в темную куртку, черную футболку, черные спортивные штаны и кроссовки.
Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.