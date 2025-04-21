В Перми прошел забег «Спартаковская миля»

В столице Прикамья состоялось первое мероприятие-спутник Пермского марафона. На старт забега «Спартаковская миля. Счастье есть» на набережной Камы в Кировском районе 20 апреля вышли более 600 человек.
Участники пробежали 1600 метров, то есть одну милю. В индивидуальном забеге участвовали мужчины и женщины, юноши и девушки не младше 12 лет. В командном семейном забеге бежали и дети в возрасте от 5 до 11 лет.
Глава Перми Эдуард Соснин не только поприветствовал спортсменов, но и принял участие в забеге.
В семейном забеге победила семья Зориных, второй стала команда семьи Чекмаревых, третье место завоевала семья Соловьевых. Среди женщин первой стала Анна Бабушкина, второе место — у Кристины Калугиной, третье заняла Виктория Самылова. Первым среди мужчин прибежал Владимир Малых, второе место занял Михаил Азанов, третьим стал Александр Ковалев.
Все участники забега получили памятные медали, а победители и призеры — еще и ценные подарки от партнеров спортивного праздника.
Пермский марафон в этом году, напомним, состоится 6 и 7 сентября.