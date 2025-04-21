Несколько районов Ростова останутся без воды на сутки

Ограничение водоснабжения затронет жителей, проживающих в западной и северной частях донской столицы. Воды не будет в домах горожан с 9 утра 23 апреля до 9 утра 24 апреля. В организации пояснили, что данные меры связаны с проведением работ по модернизации водопроводной сети.