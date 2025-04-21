Несколько районов Ростова останутся без воды на сутки

Об этом проинформировали в пресс-службе «Ростовводоканала».
Ограничение водоснабжения затронет жителей, проживающих в западной и северной частях донской столицы. Воды не будет в домах горожан с 9 утра 23 апреля до 9 утра 24 апреля. В организации пояснили, что данные меры связаны с проведением работ по модернизации водопроводной сети.
В частности, на Западном отключение воды произойдет в границах улиц: от Скачкова до Ярославского; от Профсоюзной до Собино; Вагонный, Вагулевского; Моторный; Балашовская, по Привокзальной от Вагулевского до Стачки.
В северной части города подача воды будет приостановлена в пределах: Вятская — Днепровский — 2-ая Дополнительная — Нарядный; Особенная — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — пер. Оранжевый — ул. 1-ая Залповая; Лелюшенко — 2-ая Масштабная — Современный; СТ «Садовод», СТ «Ростсельмаш-Товарищ», СТ «Братство, СТ “Импульс”, СТ “Дружба МВД, СТ “Ветеран РСМ”, СТ “Радуга”, СТ “Луч”, СТ “Строитель-2”, СТ “Факел”, х. Ленинаван, ЖК “Суворовский”.
Жителям Ростова-на-Дону рекомендуется заблаговременно обеспечить себя запасами питьевой и технической воды.