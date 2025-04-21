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Из Самары в Ширяево запустят новое пассажирское круизное судно с 28 апреля

В губернии между Самарой и Ширяево начнет курсировать новый вид водного транспорта.

В губернии между Самарой и Ширяево начнет курсировать новый вид водного транспорта. Об этом рассказал руководитель регионального минтранса Сергей Карпов в рамках оперативного собрания правительства области.

Речь идет о судах «Гавриил Романович Державин». Они вмещают в себя до 240 пассажиров и являются судами повышенной комфортности. Проезд на таком транспорте обойдется в 152 рубля. Курсировать они начнут с 28 апреля 2025 года.

Новые для Самары суда прибыли сюда еще в 2024 году, но в эксплуатацию их вводят только сейчас.

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