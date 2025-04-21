В Самаре снесут 213 незаконных торговых павильонов в 2025 году

Сейчас предпринимателей и частников штрафуют на сумму в 2−5 тыс. рублей. А можно было бы и увеличить штрафы до 50 тыс. Об этом сказала Ашуркова, отвечая на вопрос губернатора, о том, какие еще меры необходимо предпринять.