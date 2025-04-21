В Самаре снесут 213 незаконных торговых павильонов в 2025 году

Об этом стало известно на очередной оперативке регионального правительства. В Самаре проводится большая работа по сносу незаконных торговых объектов (НТО), доложила и.о. главы города Юлия Ашуркова губернатору области Вячеславу Федорищеву.
По ее словам, в 2025 году власти областной столицы запланировали демонтировать и вывезти все 213 обнаруженных незаконных торговых точек. Это рекордная цифра, так как в 2023 году снесли 117 НТО, а в 2024-м — 148.
Все они уже внесены в соответствующий реестр. И более половины — 118 объектов уже успели убрать с улиц города. Лидируют в процессе Кировский (34) и Промышленный (36) районы.
Власти города борются и с незаконной лоточной торговлей. По количеству выписанных протоколов и сумм штрафов, наложенных на уличных продавцов в лидерах по итогам прошлого года — Промышленный, Железнодорожный и Октябрьский районы.
Всего по городу в 2024 году удалось собрать более 2,1 млн рублей административных взысканий. При том что оштрафованы лоточники были на 3,2 млн.
А в 2025 году уличных торговцев оштрафовали на почти на 0,8 млн рублей. Летом, вместе с активизацией лоточной торговли собираются активизироваться и чиновники, обещала г-жа Ашуркова.
Одной из мер, которые могут остановить перманентный процесс появления новых незаконных точек в областной столице, по мнению чиновников горадминистрации, могло бы стать повышение штрафов за такую деятельность.
Сейчас предпринимателей и частников штрафуют на сумму в 2−5 тыс. рублей. А можно было бы и увеличить штрафы до 50 тыс. Об этом сказала Ашуркова, отвечая на вопрос губернатора, о том, какие еще меры необходимо предпринять.
В дополнение министр промышленности и торговли самарского региона Денис Гурков и вовсе заявил, что возможно, будут сносить и законно установленные торговые павильоны. Если они не будут соответствовать недавно принятому дизайн-коду. Или, проще говоря, портят внешний вид самарских улиц.
Предпринимателям дали полгода, чтобы они могли привести свои законно стоящие объекты в соответствие с новыми городскими правилами благоустройства.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!