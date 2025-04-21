Ремейк белорусского фильма о Буратино с Бондарчуком и Петровым получил трейлер

В основу кинокартины легла повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Вместе с тем в фильме звучит музыка Алексея Рыбникова из культовой советской картины «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева 1975 года, снятой на «Беларусьфильме». Ожидается, что в прокат картина выйдет 1 января 2026 года.