Ремейк белорусского фильма о Буратино с Бондарчуком и Петровым получил трейлер

Ремейк белорусского фильма о Буратино с Федором Бондарчуком и Александром Петровым получил трейлер.
Первый трейлер ремейка белорусского фильма о «Буратино», который был снят режиссером Игорем Волошиным, выложила Национальная Медиа Группа Кинопрокат 21 апреля 2025 года. В кинокартине роль папы Карло сыграл Александр Яценко, а Карабаса-Барабаса — Федор Бондарчук. В роли кота Базилио предстал Александр Петров, а лису Алису исполнила Виктория Исакова.
Роль лисы Алисы исполнила Исакова, а Карабаса-Барабаса — Бондарчук. Фото: скриншот с видео НМГ Кинопрокат.
В основу кинокартины легла повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Вместе с тем в фильме звучит музыка Алексея Рыбникова из культовой советской картины «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева 1975 года, снятой на «Беларусьфильме». Ожидается, что в прокат картина выйдет 1 января 2026 года.
Фильм о Буратино выйдет в прокат в 2026 году. Фото: скриншот с видео НМГ Кинопрокат.
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