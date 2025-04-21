В Омске рассказали, какие классы будут в новом лицее в Прибрежном

В микрорайоне «Прибрежный» Омска в 2025/2026 учебном году начнёт работу новый лицей. Как сообщили порталу Om1 Омск в министерстве образования, в школе планируется открыть 36 классов:
- по четыре общеобразовательных класса в каждой параллели с 1-го по 4-й классы;
- по два обычных класса и два предпрофильных с углубленным изучением отдельных предметов для учеников 5−8-х классов;
- по два класса технологического и два универсального профилей в 10-х классах.
На 16 апреля в первые классы нового лицея уже подано 386 заявлений.
Напомним, что принимать учеников в 9-е и 11-е классы новой школы не будут, так как те являются выпускными. В минобре рассказали, что прерывать процесс образования на этом этапе и переводить детей в другую школу нежелательно. Первоначально в список запретных попадал и 4-й класс, однако министр Ольга Степанова пообещала рассмотреть возможность принимать детей и в него. Судя по ответу министерства, в итоге такое решение было принято.