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В Омске рассказали, какие классы будут в новом лицее в Прибрежном

Всего планируют набрать 36 классов.

Источник: Om1 Омск

В микрорайоне «Прибрежный» Омска в 2025/2026 учебном году начнёт работу новый лицей. Как сообщили порталу Om1 Омск в министерстве образования, в школе планируется открыть 36 классов:

  • по четыре общеобразовательных класса в каждой параллели с 1-го по 4-й классы;
  • по два обычных класса и два предпрофильных с углубленным изучением отдельных предметов для учеников 5−8-х классов;
  • по два класса технологического и два универсального профилей в 10-х классах.

На 16 апреля в первые классы нового лицея уже подано 386 заявлений.

Напомним, что принимать учеников в 9-е и 11-е классы новой школы не будут, так как те являются выпускными. В минобре рассказали, что прерывать процесс образования на этом этапе и переводить детей в другую школу нежелательно. Первоначально в список запретных попадал и 4-й класс, однако министр Ольга Степанова пообещала рассмотреть возможность принимать детей и в него. Судя по ответу министерства, в итоге такое решение было принято.