В Омске рассказали, какие классы будут в новом лицее в Прибрежном

Напомним, что принимать учеников в 9-е и 11-е классы новой школы не будут, так как те являются выпускными. В минобре рассказали, что прерывать процесс образования на этом этапе и переводить детей в другую школу нежелательно. Первоначально в список запретных попадал и 4-й класс, однако министр Ольга Степанова пообещала рассмотреть возможность принимать детей и в него. Судя по ответу министерства, в итоге такое решение было принято.