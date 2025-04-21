В Севастополе ветераны получат дополнительные выплаты к Дню Победы

Ранее по 200 тысяч рублей выплатили участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получили граждане, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941—1945 годов.