В Севастополе ветераны получат дополнительные выплаты к Дню Победы

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и супруги умерших ветеранов получат по 6 тысяч рублей. Деньги начнут перечислять 21 апреля. Они поступят на банковские карты или через почтовые отделения по месту жительства ветеранов до 9 мая.
Ранее по 200 тысяч рублей выплатили участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получили граждане, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941—1945 годов.
По 50 тысяч рублей получили жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Ранее мы сообщали, что в Крыму ветераны ВОВ начали получать выплаты ко Дню Победы.