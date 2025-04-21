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В Севастополе ветераны получат дополнительные выплаты к Дню Победы

В Севастополе ветераны получат дополнительные выплаты к Дню Победы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Источник: Аргументы и факты

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и супруги умерших ветеранов получат по 6 тысяч рублей. Деньги начнут перечислять 21 апреля. Они поступят на банковские карты или через почтовые отделения по месту жительства ветеранов до 9 мая.

Ранее по 200 тысяч рублей выплатили участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получили граждане, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941—1945 годов.

По 50 тысяч рублей получили жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Ранее мы сообщали, что в Крыму ветераны ВОВ начали получать выплаты ко Дню Победы.