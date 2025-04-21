Медиапроекты Mail запустили спецпроект к 80-летию Великой Победы

История Великой Отечественной войны — это история большого Подвига, когда из героизма отдельных людей на фронте и в тылу ковалась великая Победа над фашизмом, а из судеб героев складывалась героическая судьба страны. Именно этому посвящен совместный спецпроект Медиапроектов Mail «Подвиг героев — подвиг народа».