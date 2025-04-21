Медиапроекты Mail запустили спецпроект к 80-летию Великой Победы

- Проект Кино Mail рассказал о знаменитом артисте цирка и кино Юрие Никулине, который прошел всю войну, принимал участие в обороне Ленинграда.
- Проект Спорт Mail посвятил свой материал многократному чемпиону СССР по боксу Николаю Королеву, неоднократно ходившему в тыл врага в составе диверсионных и партизанских отрядов.
- Проект Леди Mail рассказал о любимой всеми детской поэтессе Агнии Барто, которая во время войны неоднократно выступала перед бойцами на передовой и в госпиталях, а после войны внесла неоценимый вклад в поиски пропавших без вести.
- Нобелевский лауреат Петр Капица стал героем материала проекта Наука Mail, из которого читатели могут узнать, что задолго до получения нобелевской премии он разработал методику получения и промышленного производства жидкого кислорода, столь необходимого в госпиталях во время войны.
- Проект Авто Mail посвятил свой рассказ генеральному конструктору ГАЗ Андрею Липгарту, разработавшего главные автомобили Советской Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе легендарную «полуторку».
- Проект Здоровье Mail рассказал о микробиологе и эпидемиологе Зинаиде Ермольевой, выдающейся ученой, первой в СССР получившей пенициллин, и спасшей жизни десяткам тысяч раненых.
- Руководитель разработки легендарных КВ и ИС-2, самых знаменитых тяжелых танков Великой Отечественной, Жозеф Котин стал героем материала проекта Hi-Tech Mail.
Проект Новости Mail подробно, по годам, рассказал о главных событиях и сражениях войны: от 22 июня 1941-го и героической обороны Брестской крепости до 9 мая 1945-го и подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Отдельный раздел спецпроекта посвящен малоизвестным фактам из истории Великой Отечественной войны.
- Проект Спорт Mail рассказал о футбольном матче, прошедшем в 1943 году в Сталинграде.
- Проект Здоровье Mail ответил на вопрос, почему в тяжелейших условиях войны в СССР не было ни одной серьезной эпидемии.
- О съемках фильма «Разгром немецких войск под Москвой», ставшего первым советским лауреатом премии «Оскар», рассказал проект Кино Mail.
- Проект Hi-Tech Mail подробно рассказал, как работала связь во время Великой Отечественной.
- Практически никому не известной стороне войны посвятил свой материал проект Финансы Mail, рассказавший о том, как работали полевые кассиры Госбанка СССР.
Завершается спецпроект большой подборкой, в которой проект Фокус Mail рассказал о самых важных и полезных сервисах, появившихся в последние годы и посвященных Великой Отечественной войне, поиску информации о боевом пути родных и близких и увековечиванию их памяти.
«Подвиг героев — подвиг народа» стал вторым большим спецпроектом, посвященным 80-летию Великой Победы. Чуть раньше был запущен проект «30 дней до Победы».