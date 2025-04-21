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Медиапроекты Mail запустили спецпроект к 80-летию Великой Победы

История Великой Отечественной войны — это история большого Подвига, когда из героизма отдельных людей на фронте и в тылу ковалась великая Победа над фашизмом, а из судеб героев складывалась героическая судьба страны. Именно этому посвящен совместный спецпроект Медиапроектов Mail «Подвиг героев — подвиг народа».

  • Проект Кино Mail рассказал о знаменитом артисте цирка и кино Юрие Никулине, который прошел всю войну, принимал участие в обороне Ленинграда.
  • Проект Спорт Mail посвятил свой материал многократному чемпиону СССР по боксу Николаю Королеву, неоднократно ходившему в тыл врага в составе диверсионных и партизанских отрядов.
  • Проект Леди Mail рассказал о любимой всеми детской поэтессе Агнии Барто, которая во время войны неоднократно выступала перед бойцами на передовой и в госпиталях, а после войны внесла неоценимый вклад в поиски пропавших без вести.
  • Нобелевский лауреат Петр Капица стал героем материала проекта Наука Mail, из которого читатели могут узнать, что задолго до получения нобелевской премии он разработал методику получения и промышленного производства жидкого кислорода, столь необходимого в госпиталях во время войны.
  • Проект Авто Mail посвятил свой рассказ генеральному конструктору ГАЗ Андрею Липгарту, разработавшего главные автомобили Советской Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе легендарную «полуторку».
  • Проект Здоровье Mail рассказал о микробиологе и эпидемиологе Зинаиде Ермольевой, выдающейся ученой, первой в СССР получившей пенициллин, и спасшей жизни десяткам тысяч раненых.
  • Руководитель разработки легендарных КВ и ИС-2, самых знаменитых тяжелых танков Великой Отечественной, Жозеф Котин стал героем материала проекта Hi-Tech Mail.

Проект Новости Mail подробно, по годам, рассказал о главных событиях и сражениях войны: от 22 июня 1941-го и героической обороны Брестской крепости до 9 мая 1945-го и подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Отдельный раздел спецпроекта посвящен малоизвестным фактам из истории Великой Отечественной войны.

Завершается спецпроект большой подборкой, в которой проект Фокус Mail рассказал о самых важных и полезных сервисах, появившихся в последние годы и посвященных Великой Отечественной войне, поиску информации о боевом пути родных и близких и увековечиванию их памяти.

«Подвиг героев — подвиг народа» стал вторым большим спецпроектом, посвященным 80-летию Великой Победы. Чуть раньше был запущен проект «30 дней до Победы».