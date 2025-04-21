Corriere della Sera назвала возможную причину смерти папы римского

Причиной смерти папы римского Франциска, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, мог стать инсульт, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на свою информацию. Аналогичную причину называет газета La Repubblica.
Святой престол опубликует официальное заявление с причинами смерти в ближайшие часы, пишет Corriere della Sera.
88-летний понтифик скончался утром 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Как сообщил кардинал Кевин Фаррелл, смерть наступила в 7:35 (8:35 мск). За день до этого понтифик выступил перед верующими по случаю Пасхи. Он произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.
В течение пяти недель, начиная с 14 февраля, Франциск находился в клинике Джемелли. Первоначально его лечили от бронхита, однако позже врачи сообщили, что у папы развилось двустороннее воспаление легких. 23 марта его выписали из больницы, в тот день он появился перед публикой на инвалидном кресле.
Папа римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит и в 21 год ему удалили часть легкого, отмечает La Repubblica. «В ту зиму [1957 года] разразилась сильная эпидемия гриппа и многие семинаристы заразились. Я тоже», — рассказывал сам понтифик.
С кончиной папы римского начался период «незанятого трона» — Sede vacante. В это время деятельность Святого престола сильно ограничена, большинство должностных лиц уходят в отставку. По традиции тело усопшего понтифика в течение трех дней будет находиться на специальном постаменте в соборе Святого Петра, чтобы верующие могли с ним проститься.
После десятидневного траура в Ватикане начнется подготовка к конклаву, который избирает нового главу Римско-католической церкви. Выборы понтифика проводятся в Сикстинской капелле Апостольского дворца и могут продолжаться несколько дней. Новый папа будет избран, когда из печной трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым.
Папа римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился в Буэнос-Айресе в 1936 году. Конклав, на котором его избрали понтификом, был созван в 2013 году. По итогам пятого голосования Бергольо стал главой Римско-католической церкви с именем Франциск, на тот момент ему было 76 лет.