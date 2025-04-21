Corriere della Sera назвала возможную причину смерти папы римского

В течение пяти недель, начиная с 14 февраля, Франциск находился в клинике Джемелли. Первоначально его лечили от бронхита, однако позже врачи сообщили, что у папы развилось двустороннее воспаление легких. 23 марта его выписали из больницы, в тот день он появился перед публикой на инвалидном кресле.