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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Аномально жаркая погода пришла в Челябинскую область в конце апреля. В некоторых районах синоптики ожидают превышения климатической нормы на семь и более градусов. Чем это грозит, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 763 мм рт. ст. +23°
Источник: Pchela.News

До 24 апреля на Южном Урале ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры в этот период будут выше климатической нормы на семь градусов и более.

— С 22 по 25 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости леса по региональной шкале, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В ближайшие дни в области потеплеет до +26 градусов, местами обещают кратковременные дожди и грозы. В Челябинске 22 апреля воздух прогреется до +25 градусов, затем температура понизится.

Напомним, в Челябинской области увеличилось число природных возгораний. Только за минувшую неделю в регионе произошло 310 таких пожаров, а неделей ранее — 135. Огонь прошёл площадь в 269 гектаров. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.