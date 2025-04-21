В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

До 24 апреля на Южном Урале ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры в этот период будут выше климатической нормы на семь градусов и более.
— С 22 по 25 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости леса по региональной шкале, — отметили в чрезвычайном ведомстве.
В ближайшие дни в области потеплеет до +26 градусов, местами обещают кратковременные дожди и грозы. В Челябинске 22 апреля воздух прогреется до +25 градусов, затем температура понизится.
Напомним, в Челябинской области увеличилось число природных возгораний. Только за минувшую неделю в регионе произошло 310 таких пожаров, а неделей ранее — 135. Огонь прошёл площадь в 269 гектаров. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности.