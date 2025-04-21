Программа празднования 80-летия Победы в Калининграде

С 10 часов утра на площади Победы пройдёт Военный парад войск Калининградского гарнизона, который продлится до 10:50. Сразу после парада, с 11 до 12 часов, состоится патриотическая акция «Бессмертный полк». Участники пройдут по маршруту: улица Черняховского, Гвардейский проспект, завершив шествие у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. С 11:30 в парке Победы начнётся обширная праздничная программа, которая продлится до 17 часов. На площадке выступят Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, вокальная группа ансамбля песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского флота, артисты Калининградского областного музыкального театра и театра Эстрады Дома Искусств. Для посетителей будут работать интерактивная площадка «Солдатский привал» с участием актёров областного драматического театра, детские площадки и акция «Солдатская каша».