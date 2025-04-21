Программа празднования 80-летия Победы в Калининграде

С 10 часов утра на площади Победы пройдёт Военный парад войск Калининградского гарнизона, который продлится до 10:50. Сразу после парада, с 11 до 12 часов, состоится патриотическая акция «Бессмертный полк». Участники пройдут по маршруту: улица Черняховского, Гвардейский проспект, завершив шествие у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. С 11:30 в парке Победы начнётся обширная праздничная программа, которая продлится до 17 часов. На площадке выступят Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, вокальная группа ансамбля песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского флота, артисты Калининградского областного музыкального театра и театра Эстрады Дома Искусств. Для посетителей будут работать интерактивная площадка «Солдатский привал» с участием актёров областного драматического театра, детские площадки и акция «Солдатская каша».
С 14 до 18 часов на Форте № 5 пройдёт военно-историческая реконструкция эпизода штурма Кёнигсберга. Параллельно состоится концерт творческих коллективов Областного Центра культуры молодёжи.
В 13 часов на площади Победы начнётся большой праздничный концерт. На сцене выступят Государственный Кремлёвский духовой оркестр, Калининградский драматический театр, Калининградский Симфонический оркестр, солисты Мариинского театра, Калининградский Театр Эстрады Дома искусств, Ансамбль песни и пляски «Пограничник Балтики», Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова, Вокально-инструментальный ансамбль «Чёрные береты» и Ансамбль песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота. Концерт завершится в 20 часов исполнением песни «День Победы».
В 22 часа небо над Калининградом озарится военным салютом.
8 и 10 мая на площадках учреждений культуры пройдут концертные программы, театральные постановки, литературные и культурно-просветительские события. Все мероприятия являются премьерными показами, подготовленными учреждениями культуры региона.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что решение о проведении «Бессмертного полка» было принято после обращений жителей и консультаций с силовыми ведомствами. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак подчеркнул полную готовность всех творческих коллективов к проведению праздничных мероприятий.