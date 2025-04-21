В Петербурге запланирован салют на День Победы

Праздничный артиллерийский салют, согласно плану, состоится в 22:00 9 мая у стен Петропавловской крепости. По традиции, он длится 10 минут. В прошлом году курсанты-артиллеристы произвели 30 салютных залпов с интервалом в 30 секунд, а звуковое сопровождение обеспечивали 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44.