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В Петербурге запланирован салют на День Победы

Салют на 9 Мая по-прежнему входит в план мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подготовленный властями Петербурга. Документ опубликован на сайте администрации города.

Источник: Reuters

Праздничный артиллерийский салют, согласно плану, состоится в 22:00 9 мая у стен Петропавловской крепости. По традиции, он длится 10 минут. В прошлом году курсанты-артиллеристы произвели 30 салютных залпов с интервалом в 30 секунд, а звуковое сопровождение обеспечивали 85-миллиметровые дивизионные пушки Д-44.

Вечером 9 мая также включат особую подсветку на Дворцовом и Троицком мостах. В 21:30 переправы окрасятся в цвета Георгиевской ленты.

Кроме того, напомним, в этом году на Невский вновь вернется шествие «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по главному проспекту Петербурга в 15:00.