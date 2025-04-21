Экономист объяснил самарцам повышение цен на овощи и предрёк их дальнейший рост

С начала апреля в Самарской области зафиксирован рост цен на некоторые виды овощей. Экономист Ирек Галямов объясняет это увеличением расходов на производство и логистику. В частности, речь идёт о росте зарплат сотрудников, обслуживающих агропромышленные предприятия, а также о повышении затрат на транспортировку.