Экономист объяснил самарцам повышение цен на овощи и предрёк их дальнейший рост

С начала апреля в Самарской области зафиксирован рост цен на некоторые виды овощей. Экономист Ирек Галямов объясняет это увеличением расходов на производство и логистику. В частности, речь идёт о росте зарплат сотрудников, обслуживающих агропромышленные предприятия, а также о повышении затрат на транспортировку.
По мнению эксперта, рост цен может продолжиться и с приходом свежего урожая из-за повышенного спроса и инфляции.
В то же время на прилавках подешевели курица и яйца. Экономист связывает это со смещением потребительского спроса, ростом доходов населения и активной маркетинговой политикой со стороны торговых сетей.
По его данным, жители Самары тратят на продукты от 35% до 60% своего дохода. Как считает экономист, если продовольственная инфляция продолжит набирать обороты, в городе могут начать активно открываться магазины низких цен, сообщает «Самара Онлайн 24».
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