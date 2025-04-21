Лукашенко сказал открывать эти маленькие предприятия по всей стране

— Чтобы через год здесь выпекалось столько хлеба, сколько надо. Почему? Потому что я хочу посмотреть, если все будет нормально (а оно будет), надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочих, хлеб был здесь, — уточнил президент Беларуси.