Лукашенко сказал открывать эти маленькие предприятия по всей стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Оршанском районе и посещая агрогородок Копысь 21 апреля, сказал открывать эти маленькие предприятия по всей стране, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко дополнил свой рабочий маршрут и заехал в пекарню, расположенную в Копыси, где занимаются производством хлеба. Президент поручил в ближайшее время расширить производство, так как спрос на продукцию пекарни большой. Кроме того, следует распространить подобный опыт по Беларуси, по небольшим городкам, чтобы были свои хлебопекарни.
Глава государства поручил ответственным должностным лицам взять на контроль вопрос, связанный с развитием пекарни в Копыси, а также строительства дополнительных площадей, расширения ее мощностей.
— Чтобы через год здесь выпекалось столько хлеба, сколько надо. Почему? Потому что я хочу посмотреть, если все будет нормально (а оно будет), надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочих, хлеб был здесь, — уточнил президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что следует сразу думать и про Оршу.
— Надо, чтобы такие маленькие пекарни были обеспечены. Важно то, что мы должны по всей стране в небольших населенных пунктах распространить это все, в агрогородках должно быть, — акцентировал внимание президент Беларуси.
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