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В Москве жилые дома по реновации построят в Черёмушках

В Москве появятся жилые дома по программе реновации в районе Черёмушки. Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки территории.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что новостройки появятся в кварталах 20—21 и 22—23 на улице Гарибальди. Общая площадь участка составляет около 6 га, а совокупная площадь застройки превысит 300 тыс. кв. м.

«На придомовой территории проведут комплексное благоустройство с созданием зон для отдыха, детских игр и занятий спортом», — добавила глава ведомства.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики города Владислава Овчинского писала, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят пять жилых комплексов по программе реновации. Их общая площадь превысит 158 тыс. кв. м.