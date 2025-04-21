В Москве жилые дома по реновации построят в Черёмушках

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что новостройки появятся в кварталах 20—21 и 22—23 на улице Гарибальди. Общая площадь участка составляет около 6 га, а совокупная площадь застройки превысит 300 тыс. кв. м.
«На придомовой территории проведут комплексное благоустройство с созданием зон для отдыха, детских игр и занятий спортом», — добавила глава ведомства.
Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики города Владислава Овчинского писала, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят пять жилых комплексов по программе реновации. Их общая площадь превысит 158 тыс. кв. м.