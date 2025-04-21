В Москве жилые дома по реновации построят в Черёмушках

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики города Владислава Овчинского писала, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят пять жилых комплексов по программе реновации. Их общая площадь превысит 158 тыс. кв. м.