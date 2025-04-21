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Самарский Роспотребнадзор рассказал, как правильно кормить ребенка перед школой

Завтрак школьника обязательно должен включать горячее блюдо и напиток, дополненные фруктами, ягодами или овощами. Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Здоровое питание основа развития школьника. Завтрак обязательно должен включать горячее блюдо и напиток, дополненные фруктами, ягодами или овощами.

Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. В него могут входить каши. Например, овсяная или гречневая, творожные запеканки, мясо или рыба, молочные продукты (йогурт, кефир), яйца (лучше приготовленные не жареными, а варёными или всмятку), овощи и макаронные изделия. Особое внимание стоит уделить белковой пище, поскольку белок необходим для роста и развития. А также блюдам, богатым углеводами.

Эти рекомендации дает региональное управление Роспотребнадзора в Самарской области.

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