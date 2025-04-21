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На Дону в начале недели ожидается высокий класс пожароопасности

Ростовская область, 21 апреля 2025. DON24.RU. В Ростовской области до среды ожидается четвертый класс пожарной опасности. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Freepik

«В Забайкальском крае до среды ожидается четвертый класс пожарной опасности. Этот же класс пожароопасности будет в регионах на севере Краснодарского края, Астраханской области и под Ростовской областью», — приводит источник слова специалиста.

Так, помимо Южного федерального округа, пожароопасность того же уровня сохраняется в некоторых регионах Дальневосточного и Центрального округов.

Под угрозой стихии также находятся жители Белгородской, Курской и Воронежской области, где температура поднимется выше, чем в Москве, на 1−2 градуса.

Ранее сообщалось, что площадь вчерашнего пожара в районе Соленого озера достигла 500 кв. м.