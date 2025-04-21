На Дону в начале недели ожидается высокий класс пожароопасности

«В Забайкальском крае до среды ожидается четвертый класс пожарной опасности. Этот же класс пожароопасности будет в регионах на севере Краснодарского края, Астраханской области и под Ростовской областью», — приводит источник слова специалиста.
Так, помимо Южного федерального округа, пожароопасность того же уровня сохраняется в некоторых регионах Дальневосточного и Центрального округов.
Под угрозой стихии также находятся жители Белгородской, Курской и Воронежской области, где температура поднимется выше, чем в Москве, на 1−2 градуса.
Ранее сообщалось, что площадь вчерашнего пожара в районе Соленого озера достигла 500 кв. м.