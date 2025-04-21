Общую протяжённость пляжей Калининградской области увеличили на полкилометра

Согласно его отчёту, в 2025 году в области будут работать 20 морских пляжей. Их общая протяжённость составит 7,17 км, что на 550 м больше, чем в 2024-м. Помимо этих, в регионе будут действовать шесть адаптивных пляжей общей протяжённостью 300 м. В купальных местах будут установлены 20 спаспостов, на которых смогут работать 209 спасателей. Туалетов будет 28 штук, к ним также добавят 26 биотуалетов.