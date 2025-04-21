В Самарском художественном музее откроется масштабная выставка к 80-летию Победы

Самарский областной художественный музей совместно с Музеем Победы (Москва) и Российским национальным музеем музыки представит выставку «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет с 24 апреля по 26 октября.