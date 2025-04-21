В Самарском художественном музее откроется масштабная выставка к 80-летию Победы

Самарский областной художественный музей совместно с Музеем Победы (Москва) и Российским национальным музеем музыки представит выставку «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет с 24 апреля по 26 октября.
Экспозиция посвящена художникам-фронтовикам, баталистам и детям войны, чьи работы отражают судьбу поколения. Среди авторов — И. П. Цыбульник, А. А. Пластов, В. И. Макеев и другие.
Выставка включает более 200 экспонатов: живопись, графику, скульптуры, а также личные письма, фотографии и дневники из фондов музеев Самары, Москвы и Курска.
Особое значение проект имеет для Самары, которая в годы войны стала «запасной столицей». Сюда эвакуировали Большой театр, симфонический оркестр Всесоюзного радио, а также деятелей культуры, включая Д. Д. Шостаковича и А. Н. Толстого.
Ранее ОДК-Кузнецов на историческом форуме «Память о прошлом-2025» представил выставку редких документов и уникальных экспонатов времен Великой Отечественной войны.
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